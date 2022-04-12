شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الانتقالي بالسودان يتسلم رسالة من رئيس إريتريا تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم /الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الإريتري سياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم الإثنين، مع وفد إريتري ضم وزير الخارجية عثمان صالح، ومستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب، بحضور سفير دولة أريتريا لدى السودان عيسى آدم عيسى.

ونقل الوفد تحيات الرئيس الاريتري، لرئيس مجلس السيادة، وتمنياته له وللسودان بالتقدم والنماء والاستقرار، مؤكدا أهمية دعم آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرا، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.