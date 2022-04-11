شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير لمستخدمي "أندرويد".. فيروس "شرير" يستهدف بياناتكم المصرفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوصى خبراء في الأمن السيبراني مستخدمي هواتف ”أندرويد“ أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اكتشاف تهديد جديد على أجهزتهم، يتمثل في فيروس شرير يستهدف الشاشة، ويخفي نفسه عن الأنظار بينما يتسبب في إحداث فوضى بالجهاز.



وقال الخبراء من مؤسسة ”ثريت فابريك“ في بيان أوردته صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الإثنين: ”يجب على جميع مستخدمي أندرويد أن يكونوا على دراية بتهديد جديد مرعب يستخدم تكتيكا جديدا متسترا للغاية ليبقى مختبئا عن الأنظار“.