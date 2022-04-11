شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالى: الاتفاقات مع الجزائر لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن الاتفاقات مع الجزائر خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الإثنين للعاصمة الجزائرية، الجزائر لتوقيع اتفاق لزيادة نسبة إمدادات الغاز في إطار مساعي روما التخلي التدريجي عن اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، كان برفقة "دراجي" خلال تلك الزيارة التي تأتي "لتعزيز تعاون تاريخي ووثيق أكثر فأكثر، في العديد من المجالات، لاسيما في ميدان الغاز، وحول المسائل الاقتصادية والإقليمية والدولية".



ونوهت الوكالة إلى أن إيطاليا أكبر مستورد للغاز الجزائري، الذي يوفر ثلث احتياجاتها الغازية، مشيرة إلى أن روما دائما ما تعبر عن الإرداة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.