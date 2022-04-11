شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسي الليبي" يؤكد استمرار دعم المجلس لعمل اللجنة العسكرية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الاثنين استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية، مشدداً على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، كوقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

بحث "اللافي" باعتبار المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية.

وجدد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.