شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى يصل إلى اليمن لبحث سبل تعزيز الهدنة ووقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المبعوث الأممي الخاص، هانس جروندبرج، اليوم الاثنين إلى صنعاء؛ بهدف الدفع قدما نحو تعزيز الهدنة، وتثبيت وقف إطلاق النار في اليمن.



وأوضحت البعثة الأممية -في تغريدة على موقع "تويتر"، أوردتها قناة (العربية) الإخبارية- أن جروندنبرج سيلتقي مسؤولين حوثيين في صنعاء؛ من أجل بحث سبل المضي قدما في تعزيز تلك الهدنة، وذلك في أول زيارة له لليمن منذ تعيينه في سبتمبر من العام الماضي خلفا للبريطاني مارتن جريفيث.



ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، الجمعة الماضية، جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة، بعد أن أكد الجيش اليمني تسجيل العديد من الخروقات الحوثية، لاسيما في محافظات مأرب، والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.



وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، بدء الهدنة الأممية في اليمن، بداية من 2 أبريل الجاري وستستمر حتى شهرين، وحيث تشمل توقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا.