شركة جينيسيس تكشف عن SUV كهربائية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة جينيسيس النقاب عن سيارتها الكهربائية GV60، التي تنتمي لفئة SUV الفاخرة.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن المقصورة الداخلية تتمتع بشاشة ممتدة في قمرة القيادة، مع مرايا رقمية، بالإضافة إلى مستشعر بصمة يمكن استخدامه لتخصيص السيارة.

وعلى صعيد الدفع، تنطلق السيارة البالغ طولها نحو 4.5 متر بقوة تصل إلى 218 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 235 كلم/س، في حين يصل مدى السير إلى 470 كلم بفضل البطارية سعة 77.4 كيلووات ساعة.

وتتوفر السيارة الجديدة بثلاثة موديلات: الأول بقوة 168 كيلووات/228 حصان، والموديل الثاني يعتمد على محركين بقوة 160 كيلووات/218 حصانا و74 كيلووات/100 حصان.

أما الموديل الأقوى فيعتمد على محركين بقوة 160 كيلووات/218 حصانا.

ونهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت "جينيسيس" أنها ستعول على المعلومات البيومترية للتفاعل مع السيارة؛ حيث من المقرر أن تطرح الشركة خاصية "الاتصال بالوجه- Face Connect" الخاصة بها للسماح لسياراتها بالتعرف على الوجوه البشرية وفتح وإغلاق الأبواب دون الحاجة لاستخدام مفتاح ذكي.

وتطبق جينيسيس أحدث التقنيات المبتكرة في سياراتها لتعزز عملية التواصل بين البشر والمركبات. ومن المتوقع أن تعزز خاصية Face Connect من راحة العملاء كتقنية تساعد السيارة على التواصل مع السائقين، إلى جانب نظام المصادقة ببصمة الإصبع.

وسيتم استخدام تقنية جينيسيس الجديدة لتخصيص تجربة القيادة، بالتعرف على السائق من خلال التعرف على الوجوه والمزامنة مع ملفه الشخصي. ويمكن للسيارة، ما أن تتعرف على الوجه، العمل على راحة قائدها عن طريق الضبط التلقائي لمقعد السائق وعجلة القيادة بناءً على تفضيلاته المخزنة مسبقا فيها. وسيتم أيضا ضبط إعدادات شاشة العرض العلوية (HUD) والمرايا الجانبية ونظام المعلومات والترفيه بناء على إعدادات السائق المخصصة.