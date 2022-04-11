شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية: لم نتسلم شحنات من الشيكولاتة الملوثة بالسالمونيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة البحرينية، إن المملكة ليست من ضمن الدول التى تلقت إنذارات تحذيرية بشأن وجود شحنات من الشيكولاتة المشتبه بتلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وأنه تم التأكد مع كافة الجهات الصحية المختصة والتحقق من عدم وجود هذا المنتج البريطاني/ البلجيكي المنشأ "كندر سبرايز ماكسي" بالأسواق البحرينية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجميع.

وأكدت الصحة البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - اليوم الاثنين، أنها تتابع جميع البلاغات الدولية والمعلومات الفنية الصادرة حول احتمالية تلوث منتج كندر سبرايز ماكسي ببكتيريا السالمونيلا والمصنع في بلجيكا، حيث قام قسم سلامة مراقبة الأغذية بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الرقابية والتأكد من المنتج بالتشغيلات المحذر عنها، في حين أكدت (الأنفوسان) التي تقوم بمهام تبادل المعلومات بين السكان حول العالم وحالات الطوارئ المرتبطة بالأغذية المتداولة دولياً بعدم تواجد هذا المنتج في الأسواق المحلية البحرينية.

وأشارت إلى أن هذا النوع الذي يتوافر حالياً في الأسواق هو من بلد منشأ آخر وتتم مراقبته في المملكة من قبل قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة، من أجل التأكد من ضمان مطابقته للوائح والاشتراطات الصحية المعتمدة.