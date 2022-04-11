شكرا لقرائتكم خبر عن مترشحون للرئاسة الليبية يطالبون الرئاسى بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب 21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية في ليبيا، المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يومًا، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.

وأعرب المترشحون في بيان – نقلته وكالة الأنباء الليبية - عن دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الرامية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يومًا تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.

ودعا البيان رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الليبى للاضطلاع بمسئولياتهم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والاتفاق السياسي الليبي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار.

وطالب المترشحون في البيان المجلس الرئاسي بـمنح فرصة أخيرة لمدة 30 يومًا للتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لاختيار حكومة انتخابات مصغرة مدتها ستة أشهر.

كما طالبوا المجلس الرئاسي الليبى أيضًا بـ"اعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي." على أن يتولى المجلس الرئاسي كافة السلطات خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية .

واقترح المترشحين الـ21 للانتخابات الرئاسية تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية موقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة - وفقًا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين، مطالبين بالإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية وإعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية .

ووقع على البيان المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية وهم؛ بشير الأحمدي، ضو المنصوري عون، عبدالوهاب میلاد، خليفة الدغاري، فيضان حمزة، عثمان النكاع، فتحي بن شتوان، خالد كعيم، عادل الزروق، السنوسي الزوي، يوسف شاكونة، أکرم الفكحال، المبروك أبوعميد، عادل اللافي، جمعة أبوعوينة، عبدالسلام خميس، مفتاح حمادي، محمد حتواش، ليلى بن خليفة، مصطفى المجدوب.