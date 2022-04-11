مخصصة لعلاج مرضى كورونا.. ملكة بريطانيا تفتتح وحدة صحية تحمل اسمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية التي ستبلغ 96 عاماً قريباً عن تجربتها مع مرض كوفيد خلال مشاركتها افتراضيا في افتتاح وحدة تحمل اسمها في مستشفى لندن الملكي مخصصة لعلاج مرضى كوفيد.



وتحدثت الملكة عبر الفيديو إلى موظفين أشرفوا على إنشاء الوحدة، كما استمعت الى تجارب مرضى احتاجوا الى الاستشفاء بعد إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الملكة في حديثها الى شعورها بإرهاق شديد خلال إصابتها بكوفيد-19 في فبراير (شباط) الماضي، على الرغم من تقليل مساعديها من خطر مرضها.

وكان قصر باكينغهام قد أعلن أن الملكة التي تلقت اللقاح عانت من "أعراض خفيفة تشبه الزكام"، لكنها اضطرت حينذاك إلى إلغاء سلسلة لقاءات مع دبلوماسيين أجانب مع بدء الاحتفالات بالعيد السبعين لجلوسها على العرش.

وتم إنشاء وحدة الملكة اليزابيث في مستشفى لندن الملكي في وقت قياسي استغرق خمسة أسابيع بدلا من خمسة أشهر، وذلك للتعامل مع تدفق مرضى كوفيد.

وقالت الملكة لمصاب سابق احتاج إلى تنفس اصطناعي إن الفيروس "يترك المرء متعباً جداً ومرهقاً، أليس كذلك؟"، واصفة بحسب مقطع مصور نشره القصر الملكي الوباء بأنه "مروع".

واستمرت المخاوف على صحة الملكة منذ أن قضت ليلة واحدة في المستشفى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يكشف عنها القصر الملكي إلا في وقت لاحق.

وأصبح ظهورها العام أكثر ندرة منذ ذلك الحين، وهي اشتكت من مشاكل صحية تعيق حركتها مع اقتراب عيد ميلادها ال96 في 21 أبريل (نيسان).

ولن يكون بامكان الملكة المشاركة في قداس الخميس بمناسبة عيد الفصح في موندي، وسيمثلها ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز، رغم أن هذه المناسبة كانت من ثوابت جدول أعمالها في السابق.