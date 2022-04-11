شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث بالجسم عند شرب الخروب على إفطار رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عصير الخروب من المشروبات الرمضانية الطبيعية، التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة، حيث إنه مفيد لصحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم، ويقي من السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.



وأوصى الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في مصر، بشرب كوب من الخروب يوميا نظرا لفوائده الصحية، مشيرا الى أنه مضاد للحساسية وطبيعي، ويحسن من أداء جهازك المناعي، وغذاء خال من الجلوتين.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن الخروب مصدر للبروتينات والفيتامينات المهمة ويعد وجبة صحية، ويتميز باحتوائه على مادة العفص، التي تتكون من حمض الغال الذي يعمل بمثابة مسكن ومضاد للحساسية ومضاد للفيروسات وللجراثيم والميكروبات ومضادة للأكسدة (Antioxidants)، ومادة معقمة.

العناصر الغذائية في الخروب

1- مصدر للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان.

2- مصدر جيد لفيتامين هـ، وفيتامين د2، وألفا توكوفيرول (Alpha-tocopherol).

3- مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب مثل؛ الريبوفلافين (فيتامين B2) والنياسين.

4- مصدر لمعادن أساسية مثل؛ الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

5- خال من الغلوتين (Gluten Free)، ومن أي مواد كيميائية أو حافظة.

فوائد أخرى للخروب:

1- الخروب يضبط حركة الأمعاء، فيمنع الإسهال والإمساك.

2- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم.

3- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية.

4- الخروب يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية.

5- الخروب ينشط وظائف الكلي، ويخلص الجسم من الماء الزائد.

6- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية.

7- الخروب يقلل حالات القيء.

8- الخروب ينشط الدورة الدموية.

9- الخروب يقوي جهاز المناعة.

10- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول.

11- الخروب يمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ.

11- عسل الخروب شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكآبة والتعب والكسل.

12- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.

13- الخروب يحتوى على المعادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المنغنيز، النحاس، النيكل، المغنيسيوم.