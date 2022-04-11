نظام ميكروفون بمدى تغطية 250 متراً من "دي جيه آي".. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "دي جيه آي" “DJI” عن إطلاق نظام ميكرفون جديد يتوافق مع معظم الكاميرات والهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب.



وأوضحت الشركة الصينية المتخصصة في إنتاج طائرات الدرون أن الميكروفون Micالجديد يمتاز بسهولة الاستعمال وفترة تشغيل طويلة للبطارية وعلبة شحن عملية لتلبية متطلبات أصحاب مدونات الفيديو والبودكاست وقنوات اليوتيوب.

مواصفات الميكروفون الجديد

وتتناسب وحدة الاستقبال والميكروفونان مع علبة الشحن بشكل كامل، والتي تتيح إطالة فتر تشغيل البطارية من 5 ساعات إلى 15 ساعة، وتتم عملية الاقتران بين وحدة الإرسال والاستقبال تلقائيا بمجرد إخراجهما من علبة الشحن، وبالتالي فإن الإعدادات تتم بشكل تلقائي تقريباً.

وتشتمل وحدة الاستقبال على شاشة لمسية صغيرة، والتي يظهر عليها بيانات بشأن مقدار الشحن المتبقي لبطارية الميكروفونات وشدة الإشارة ومستوى الصوت.

وأكد الشركة الصينية أن مدى التغطية يصل إلى 250 متراً في الهواء الطلق، ويظل الاتصال اللاسلكي 4ر2 جيجاهرتز ثابتا ومستقرا في البيئات المزدحمة مثل محطات القطارات ومراكز التسوق.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تركيب وحدة الاستقبال في موضع تركيب الفلاش بالكاميرا، وعندئذ يتم الاتصال عن طريق منفذ TRS 5ر3 ملم أو بواسطة منفذ USB-C أو Lightning، ويمكن تثبيت الميكروفونات نفسها في قطع الملابس بواسطة مشبك أو مغناطيس.

وتشتمل الميكروفونات على ذاكرة داخلية يتم فيها تسجيل محتويات آخر 14 ساعة، وتهدف شركة دي جي آي من خلال هذه الوظيفة إلى عدم فقدان التسجيلات في حالة حدوث مشكلات تقنية، ويتم تسجيل الصوت بجودة ستريو وبمعدل 24 بت مع 48 كيلوهرتز.

وتشتمل باقة التوريد على اثنين من الميكروفونات ووحدة استقبال وعلبة الشحن واثنين من المغناطيسات وواقي الرياح وحقيبة حمل ومحول إلى USB-C وLightning وكابل الشحن USB-Aوكابل AUX 5ر3 ملم ومحول موضع تركيب الفلاش.