تعرف على أهم الميزات الجديدة التي أضافتها مايكروسوفت لـ "ويندوز 11"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقول مايكروسوفت إنها بصدد إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة والمفيدة لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11، حيث أضافت الشركة مجموعة من ميزات الأمان والإنتاجية الجديدة إلى نظام تشغيلها الأحدث.



فيما يلي أهم الميزات التي أضافتها مايكروسوفت لنظام ويندوز 11، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

التحذير من القرصنة

تساعد هذه الميزة على الكشف عن التصيد الاحتيالي والحماية منه، حيث ستقوم بتنبيه المستخدمين في حال قيامهم بإدخال بيانات اعتماد مايكروسوفت الخاصة بهم في تطبيق ضار أو موقع ويب تم اختراقه.

التحكم الذكي في التطبيق

تضيف مايكروسوفت ميزة أمان أخرى لنظام ويندوز 11، عبر عنصر التحكم الذكي. سيستخدم التحكم الذكي توقيع الرمز جنبًا إلى جنب مع نموذج مايكروسوفت الذكي لضمان تشغيل التطبيقات الموثوقة فقط وحظر التطبيقات غير الموثوق بها افتراضيًا.

ميزة "النسخ النصي التلقائي" على مستوى النظام

يمكن أن تساعد ميزة النسخ النصي التلقائي على مستوى النظام، المستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع ومتعلمي اللغة على فهم المحتوى المنطوق.

إملاء الأوامر من خلال الوصول الصوتي

ستسمح ميزة الوصول الصوتي في ويندوز 11 للمستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة والذين يعانون من إصابات الإجهاد المتكررة مثل متلازمة النفق الرسغي بالتحكم في أجهزتهم باستخدام الصوت، حيث سيتمكن المستخدمون من إملاء الأوامر على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

استكشاف الملفات السحابي

ستقوم مايكروسوفت بتزويد مستكشف الملفات بقدرات سحابية، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على البيانات والملفات والوصول إليها بسهولة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في مكان مركزي واحد.

ميزات جديدة لاجتماعات الفيديو

ستتم إضافة وضوح الصوت والتركيز الصوتي وطمس الخلفية والتواصل بالعين وميزات التأطير التلقائي إلى ويندوز 11 كجزء من ميزات الاجتماع الجديدة.