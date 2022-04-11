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مواد لا غنى عنها لصحة وجمال شعرك.. ما هي؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

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مستحضرات التقشير المحتوية على حمض "ألفا هيدروكسي" أو حمض "بيتا هيدروكسي" تعمل على تخليص فروة الرأس من بقايا مستحضرات التصفيف.

 

كما تعمل على إزالة والأوساخ وقشور الجلد الميتة، وتحول دون انسداد بصيلات الشعر أو جفاف فروة الرأس.

 

وقالت مجلة “Instyle” المعنية بالصحة والجمال إن هذا التنظيف العميق يعمل على تجديد خلايا فروة الرأس، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشعر.

 

وأشارت “Instyle” إلى أن مادة "آلانتوين" تعالج فروة الرأس من الاحمرار والتهيج والحكة، كما أنها تعمل على ترطيب الشعر وزيادة مرونته وتعيد إليه لمعانه وبريقه.

 

ويعمل حمض الهيالورونيك على تقوية الشعر من الداخل ويجعله أكثر متانة، لا سيما الأطراف، التي تبدو أكثر صحة وقوة وتستعيد لمعانها وبريقها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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