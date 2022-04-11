زيت الطحالب ينبوع شباب وجمال البشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة “Instyle” أن زيت الطحالب “Algae Oil” يعد ينبوع شباب وجمال البشرة، حيث إنه يحارب الشيخوخة من ناحية ويمنحها مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية من ناحية أخرى.



وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الطحالب غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B والمغنيسيوم والزنك.

وبفضل هذه المكونات يعمل زيت الطحالب على تجديد الخلايا ويحول دون تحلّل الكولاجين، مما يساعد في القضاء على التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة ومظهرها المشدود، كما أنه يحارب شوائب البشرة كالبثور والبقع الصبغية وانسداد المسام.

ويعمل زيت الطحالب أيضاً على ترطيب البشرة الجافة ويمنحها ملمساً مخملياً مفعماً بالرقة والأنوثة، فضلاً عن أنه يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي.