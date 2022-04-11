طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وحار بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية ان يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا وصحوا بوجه عام نهاراً وغائم جزئياّ أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.