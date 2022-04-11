شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: رفع القيود المفروضة على 21 مشروعا استثماريا جديدا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر رفع القيود المفروضة على 21 مشروعا استثماريا جديدا، ودخول 20 مشروعا إضافيا جديدا حيز الاستغلال خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال التقرير، الذي قدمته إدارة "وسيط الجمهورية" ( جهة رقابية لتقييم آداء الحكومة والمسؤولين وتتبع للرئاسة الجزائرية) في الاجتماع، الذي عقده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الحكومة.

وأوضحت أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية، التي تم رفع القيود عنها وصل إلى 833 مشروعا؛ أي بزيادة 21 مشروعا عن الأسبوع الماضي، فضلا عن دخول إجمالي 574 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال، بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا.

وأضافت إدارة وسيط الجمهورية الجزائرية أن ذلك سمح بخلق 869 فرصة عمل جديدة خلال أسبوع، وهو ما رفع إجمالي الفرص العمل المستحدثة خلال الفترة الماضية إلى 33 ألفا و171 فرصة عمل.