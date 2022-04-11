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الملكة رانيا العبد الله تؤدى مناسك العمرة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تؤدي الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مناسك العمرة، يرافقها عدد من الأميرات وسيدات أردنيات ضمن بعثة "أم الحسين".

وشاركت الملكة عبر حسابها على "إنستجرام"، صورا من إفطار رمضاني أقيم في مكة المكرمة برفقة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وسمو الأميرة عائشة بنت الحسين، وسمو الأميرة زينا الفيصل.

ويضم الفوج الذي شملته المبادرة الخاصة للملكة رانيا إرسال 550 سيدة وشاب من المبادرين إلى لأداء مناسك العمرة.

ووفق مصادر إعلامية أردنية مطلعة، ستلتحق الملكة رانيا بعد الانتهاء من مناسك العمرة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ألمانيا، والذي غادر في وقت سابق، لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري في مستشفى متخصص في ألمانيا، بناء على نصيحة أطباء أردنيين.

الأردن.. الملكة رانيا العبد الله تؤدي مناسك العمرة - صور
الأردن.. الملكة رانيا العبد الله تؤدي مناسك العمرة - صور
الأردن.. الملكة رانيا العبد الله تؤدي مناسك العمرة - صور

 

الملكة رانيا
الأردن.. الملكة رانيا العبد الله تؤدي مناسك العمرة - صور

 

 

الأردن.. الملكة رانيا العبد الله تؤدي مناسك العمرة - صور

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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