شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والأمم المتحدة تبحثان الجهود المشتركة لحل سياسى شامل فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في الرياض، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني.