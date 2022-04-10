شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت: دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، استعرضا خلاله آخر مستجدات الأوضاع الداخلية بلبنان والعلاقات مع دول الخليج العربي، وفق"لبنان24".

ومن جانبه قال وزير خارجية الكويت إن "دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته".

وشدد على إن "الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جداً تزداد رسوخاً مع الايام"، مؤكداً أن "الكويت لن تدخر اي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد".

وقال إن "عزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدّر ويعبّر عن ايمان وطيد بعمق لبنان العربي".