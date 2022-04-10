شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على مقرين لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد، أنها عثرت على مقرين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك؛ إثر تنفيذ عملية استباقية للقوات الأمنية.

وأضافت الشرطة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن القوات الأمنية نفذت عملية تفتيش وتطهير في منطقة "مخلط أبو خناجر" جنوب غرب محافظة كركوك عثرت خلالها على وكرين للتنظيم الإرهابي يضمان كمية من العتاد الخفيف والمتوسط ومواد غذائية وطبية، مضيفا أن قوات الجهد الهندسي قامت بإتلاف المواد.

وأشارت الشرطة إلى أن قوة أمنية أخرى نفذت عملية تفتيش في قرية "أحمد الطيار"؛ للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون .