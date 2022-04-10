دراسة: كورونا يزيد خطر الجلطة الرئوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة سويدية إن خطر حدوث جلطة في الرئة قد تهدد الحياة يتضاعف 33 مرة خلال الشهر التالي للإصابة بفيروس كورونا. ولم تربط هذه النتائج بين شدة أعراض العدوى وبين هذا الخطر.



ووفقاً لموقع "نيو ساينتست" قام فريق بحثي من جامعة أوميو بالسويد بتتبع البيانات الصحية لأكثر من مليون شخص في السويد ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 بين فبراير (شباط) 2020 ومايو (أيار) 2021، وقارنوها ببيانات 4 مليون شخص في السويد لم يثبت نتيجة الفحص إصابتهم.

وأظهرت النتائج أنه، بغض النظر عن شدة الأعراض، يزداد خطر الإصابة بتجلّط الأوردة العميقة خلال 30 يوماً من العدوى بمقدار 5 أضعاف، ويستمر الخطر عند هذا المستوى لمدة 3 أشهر.

ويحدث تجلّط هذه الأوردة في الساق، ويمكن أن تنفجر الأوردة وتنتقل الجلطة إلى الرئتين لتسبب انسداداً رئوياً يمنع تدفق الدم إليها.

وبالنسبة للانسداد الرئوي تحديداً، وجد الباحثون أن عدوى كوفيد-19 تزيد خطر الإصابة بهذه الحالة 33 ضعفاً، ويستمر هذا الخطر عند هذا المستوى لمدة 6 أشهر مقارنة بمن لم تثبت إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج الخاصة بالجلطات تنطبق على الموجة الأولى من الوباء في أوائل عام 2020، بينما تحسن اللقاحات والعلاجات المتوفرة من الحماية من هذا الخطر.