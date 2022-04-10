دراسة: النباتيون أقل احتمالاً للإصابة بالسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت دراسة جديدة أن الأشخاص النباتيين أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية أخرى.



وقال الباحثون إن النظام النباتي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الأصحاء بشكل عام.

وتضاعفت حالات الإصابة بالسكري على مستوى العالم ثلاث مرات من 150 مليونًا خلال العشرين عامًا الأولى من القرن، ومن المتوقع أن تصل إلى 700 مليون بحلول عام 2045.

ويمكن أن يسبب داء السكري أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تلف الكلى والعينين والجهاز العصبي. ويمكن أن يحدث النوع 2 بسبب سوء التغذية والسمنة وقلة ممارسة الرياضة.

و قام فريق الدراسة الأمريكية بتحليل بلازما الدم والوجبات الغذائية لأكثر من 10600 مشارك معظمهم من البيض ومتوسطي العمر والذين يعانون من زيادة الوزن، وكان لدى الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض كمية أقل من الأطعمة الصحية النباتية.

و نُشرت نتائج الفريق في مجلة Diabetologia الصادرة عن الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.