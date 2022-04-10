شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 300 صهريج نفط إلى الحدود العراقية الأردنية تمهيدا لإدخالها عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، وصول 300 صهريج محملة بالنفط من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية تمهيدا لدخولها خلال الساعات المقبلة إلى المملكة الأردنية.

وقال نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات بالأردن نائل الذيابات، الأحد، إن شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية وهي في طريق العبور إلى الأراضي الأردنية لكن بعد إتمام المخاطبات الرسمية والإجراءات اللوجستية الخاصة بها.

وأوضح أن تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع أبريل الحالي من مصفاة بيجي العراقية ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وأكّد أن شحنات النفط التي ستصل خلال الساعات المقبلة، ستزود الأردن بحوالي 60 ألف برميل بعد انقطاع النفط منذ مطلع فبراير الماضي جراء العديد من المشاكل اللوجستية التي وقفت عائقا أمام إتمام عمليات التزويد.

وأشاد الذيابات بجهود العراقيين الذين يبددون كل الصعوبات أمام عمليات تزويد المملكة الأردنية بالنفط، مؤكدا وجود اتصالات مستمرة لتسهيل نقل شحنات النفط العراقية إلى الأردن.