شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: مقتل طفل بانفجار لغم أرضى بريف الحسكة الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر محلية سورية مقتل طفل بانفجار لغم أرضى فى محيط قرية الحريرى بريف الحسكة الجنوبى التى تسيطر عليها ميليشيا (قسد).

وذكرت المصادر فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إلى أن لغمًا أرضيًا زرعته ميليشيا (قسد) فى وقت سابق لتحصين مواقعها فى محيط قرية الحريرى جنوب مدينة الشدادى بريف الحسكة الجنوبى قد انفجر ما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات أثناء تواجده فى المكان.