شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية تعزيز نمو الشعر في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

مع عدد ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان وقلة المياه في الجسم، تعاني الكثير من النساء من تأثر صحة شعرهن سلبياً ما يؤدي لقلة نموه.



وبما أن الحصول على الشعر الطويل الصحي يبدأ من الداخل، يستعرض التقرير التالي مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها في الشهر الفضيل لإطالة الشعر بطريقة طبيعية، وفقاً لصحيفة "صن" البريطانية.

البروتين هو أحد أهم العناصر الغذائية التي يجب الحصول عليها عند نمو الشعر، لذلك ينصح بتناول الزبادي اليوناني، أحد منتجات الألبان الشهيرة الحاضرة دائماً على سفرة سحور رمضان.

فيتامين ب 5 هو أحد مكونات الزبادي اليوناني الذي يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يؤدي إلى نمو الشعر.

وفائدة أخرى لهذا الفيتامين هي مساعدته على منع ترقق الشعر مما يساعده على أن يبدو كثيفاً.

السبانخ

تمتلئ السابخ بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين أ والحديد وبيتا والكاروتين والفولات وفيتامين سي، العناصر الغذائية التي تعزز معاً الحصول على فروة رأس صحية وشعر أكثر صحة.

وتحافظ السبانخ على خصلات الشعر ممتلئة بالرطوبة ومن ثم تعويض الشعر عن الجفاف الذي يصيبه خلال الصيام.

كما تعمل على تجنب التقصف، ولذلك ينصح بتناول السبانخ باستمرار في رمضان والتي يمكن تحضير المعجنات منها أو تناولها مطبوخة.

الحبوب "السيريال"

تحتوي الحبوب أو السيريال والشوفان على فيتامينات مضافة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للشعر إذا كانت غنية بالحديد.

كما يحتوي الشوفان على كمية جيدة من المغذيات الدقيقة وكمية جيدة من فيتامينات ب والنحاس والزنك والبروتين والبوتاسيوم، مما يساعد على منع تساقط الشعر وتعزيز نموه.

ومن الحبوب يمكن إعداد طبق مضاف إليه القليل من اللبن لتناوله في وجبة السحور في رمضان.

البيض

زيدي من تناول البروتين والحديد عن طريق تناول البيض في وجبة السحور، لغناه بالبيوتين، وهو عنصر غذائي يعزز نمو الشعر ويقوي الأظافر أيضاً.

المكسرات

من أشهر المواد الغذائية التي يتم تناولها في رمضان، هي المكسرات، الوجبة الخفيفة والشهية التي يحبها الكثيرون والتي تعمل على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

والمكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والجوز تحتوي على مجموعة متنوعة من البروتينات والفيتامينات والمعادن والحديد والزنك والدهون الصحية التي تساعد على منع تساقط الشعر.

السلمون

السلمون هو نوع من الأسماك الدهنية المليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تعزيز نمو الشعر.

كما أنه يحتوي على كمية جيدة من البروتين إلى جانب فيتامين ب 12.

وتساعد هذه المكملات على تعزيز نمو الشعر بالشكل الصحيح وتحل مشاكل تساقطه المفرط وجفافه.