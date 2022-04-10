شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسباب الدوار بعد الإفطار في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني كثيرون من مشكلة الشعور بدوار وخمول شديد بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، فما سبب حدوث ذلك وكيف يمكن تجنبه؟.



الإصابة بدوار أو دوخة بعد تناول طعام الإفطار مباشرة يحدث نتيجة العديد من الأسباب، وإن كان في أغلب الحالات سببه انخفاض ضغط الدم.

وتشكل حالة الدوار بعد تناول الإفطار خطرا على الصحة حال تجاهلها وعدم علاجها، إذ إن تكرار انخفاض ضغط الدم خاصة الذي يسبب الإغماء بعد الأكل يزيد من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية أو الذبحة الصدرية.

كما أن تكرار عدم وصول الدم للدماغ بشكل كاف قد يسبب في المستقبل مضاعفات صحية خطيرة، لذلك يجب علاج هذه المشكلة وعدم الاستهانة بها.

هناك أكثر من سبب للإصابة بدوار وخمول بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية، سواء بوقت قصير أو بعد فترة، منها:

1- انخفاض ضغط الدم

يعتبر انخفاض ضغط الدم من أبرز الحالات التي تسبب الدوار والضعف والهزال بعد الأكل للكثيرين، وقد يتطور الأمر ليصل إلى الإغماء .

وسبب انخفاض مستوى ضغط الدم بعد الأكل أن بعض الأشخاص عندما يزود القلب المعدة والأمعاء الدقيقة بالدم بكميات كافية لهضم الطعام لا يتقبل جسمهم هذه العملية الهامة، خاصة مع تكرار انقباض الأوعية الدموية وانبساطها، فينخفض ضغط الدم لديهم ولا يصل بشكل جيد إلى الدماغ يحدث الشعور بالدوار.

وإن كان انخفاض ضغط الدم كبير فإن الأمر يصل إلى فقدان الوعي المؤقت، لكنه أمر غير شائع الحدوث.

2- مرض السكري

قد يؤدي تناول بعض أدوية السكري، بما في ذلك الأنسولين؛ إلى حدوث الدوخة بعد الإفطار، بسبب انخفاض سكر الدم بشكل زائد عن الحد,

كما أن الانخفاض المفاجئ لسكر الدم غير السكري بعد الأكل بدلاً من زيادته، وهو أمر نادر الحدوث، يؤدي إلى الدوخة بعد الفطور.

3- شرب الكافين

تسبب المشروبات التي تحتوي على الكافين في حدوث دوار بعد الإفطار في رمضان عند بعض الأشخاص؛ نظراً لأن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر.

4- الجفاف

إذا تعرض الجسم للجفاف نتيجة ساعات الصيام الطويلة وإهمال الصائم شرب السوائل بكثرة خلال الفترة من الإفطار حتى الإمساك قد يصاب الشخص بدوار.

5- حالات مرضية

هناك العديد من الأمراض التي قد تكون وراء إصابة صاحبها بالدوار بعد الإفطار، مثل: مشاكل الجهاز العصبي، أمراض القلب والأوعية الدموية، الإصابة بالتهاب أو حمى، فقر دم، ونزيف داخلي.

من السهل تجنب الإصابة بالدوار بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان من خلال اتباع هذه النصائح البسيطة، كالتالي:

1- شرب كوب أو اثنان من الماء قبل تناول وجبة الإفطار

2- عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات، لأن الجسم يهضمها بشكل سريع فتسبب الدوخهً

3- مضغ الطعام جيدا ويقضل تناوله على فترات والاكتفاء بالكمية التي يحتاجها الجسم

4- لتجنب لإصابة الجسم بالجفاف، يجب الإكثار من السوائل، وشرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء.

5- تجنب الكحول والكافيين والإفراط في الملح؛ كونها عوامل تزيد من خطر الدوار بعد فطور رمضان.