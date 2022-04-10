نصائح لتفادي الصداع الدائم في رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يصاب الكثيرون من عشاق القهوة خلال شهر رمضان بالصداع نتيجة التغيّر المفاجئ للنظام الغذائي، وعدم تناولهم نسبة الكافيين المعتادة.



ولكي يتم تفادي الصداع والدوخة خلال أيام الصيام، يجب التقليل من كمية القهوة التي يتناولها الشخص تدريجياً خلال الأيام الأولى من رمضان، مع الإكثار من تناول المياه خلال فترة الإفطار.

وقال الدكتور محمد طارق، استشاري التغذية إن "التغيّر المفاجئ في النظام الغذائي يسبب أزمات كبيرة للجسم وخاصة للأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من القهوة ويدخنون السجائر، فعليهم تغيير نظامهم، واستغلال فترة الصيام للحد من تناول الكافيين، والتركيز على الوجبات الغنية بالعناصر المفيدة".

وأكد استشاري التغذية لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "قيلولة النهار مفيدة خلال الأيام الأولى، مع الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والسكريات عند الإفطار، والوجبات الدسمة الغنية بالدهون، مع تناول 2 لتر من المياه على الأقل يوميا على فترات متباعدة خلال فترة الإفطار لإخراج السموم من الجسم".

وحذر طارق من تناول القهوة على السحور قائلاً إنها "من العادات الخاطئة التي يلجأ لها عشاق القهوة تناولها، لقناعتهم بأن مفعولها سيستمر لأطول فترة خلال نهار رمضان، ولكن هذه العادة لها أضرار جمّة على الصحة ويفقد الجسم بسببها كمية كبيرة من المياه ليزداد الشعور بالعطش".

وأوضح أن "الخضروات والفاكهة مهمة للغاية خلال الأيام الأولى التي يحاول فيها الشخص سحب نسبة الكافيين من الجسم، بجانب الأسماك، مع تجنب تناول الأطعمة التي تم تجهيزها في الزيوت المقلية والتي تساهم في حدوث التخمة".

في الوقت نفسه، يرى محمد سعادة أستاذ التغذية العلاجية بكلية الطب القصر العيني بجامعة القاهرة أن: "التمارين مهمة للغاية خلال فترة الإفطار، بجانب محاولة الانشغال بالأشياء المحببة كالقراءة أو مشاهدة التلفاز، والاستحمام المستمر خلال الأيام الأولى من تقليل نسبة الكافيين في الجسم، فكل تلك الأشياء تساعد في تقليل نسبة التوتر".

وأكد سعادة أنه "يجب عدم تناول أكثر من 200 ملليجرام يومياً من القهوة خلال فترة الإفطار، فتلك الكمية لن تؤثر على الجسم بالسلب، وفي حال الرغبة يجب خفض الكمية إلى 50 ملليجرام يومياً".

وحذر من أن "تناول كمية كبيرة من الكافيين يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وعدم ثبات ضغط الدم عند المعدل الطبيعي، لذلك يجب استخدام زيوت النعناع واللافندر العطرية على الوجه للتخلص من الصداع والتوتر".

وأردف سعادة أنه "يجب تمرين الجسم خلال الأيام الأولى من التخلص من الكافيين على التنفس السليم من الأنف وبعمق للحصول على مقدار جيد من الأكسجين الذي يساعد في التخلص من الصداع".