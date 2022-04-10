شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الحج والعمرة": النسبة الأكبر لحجاج هذا العام ستكون القادمين من خارج السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أن النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة ولاسيما أنهم في العامين الماضيين لم يُمكنوا من أداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على مبدأ النسبة والتناسب وتلبية الطلب لضيوف الرحمن من خارج المملكة.وفق "العربية" .

وأكد في هذا الصدد الترحيب بجميع المسلمين من كل دول العالم، وأنه لن يكون هناك أي دولة مستثناة من أداء الحج، مشيرًا إلى أن المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لها حدود شرعية وزمانية تتطلب أداء المناسك في وقت ومكان معين فهناك حصص مخصصة لكل دولة وهي نسبة واحد إلى ألف، وهذا ما سيتم العمل به في حج هذا العام مع استكمال الشروط الصحية.