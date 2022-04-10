شكرا لقرائتكم خبر عن خلال رمضان.. زيادة عدد حلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بزيادة أعداد الحلقات القرآنية إلى 10 حلقات؛ إبرازاً لدور ورسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي، أنه حرصاً على العناية بكل ما ينفع قاصدي المسجد الحرام وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم شهر رمضان المبارك، فإن الإدارة تؤكد على استمرارية حلقات تعليم القرآن الكريم بجميع مساراتها خلال شهر رمضان الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)، إذْ سوف تكون هذه الحلقات خلال الفترة المسائية في توسعة الملك فهد الدور العلوي، والتوسعة السعودية الثالثة.

يأتى ذلك احتفاءً بأهل القرآن في شهر القرآن، حيث إن الهمم تنشط لتلاوة كتاب الله وتدبره، وتحيا معه أجمل اللحظات في هذا الموسم المبارك، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحِلق القرآنية بشكل يضمن سلامة سير الحلقات القرآنية، وسعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.