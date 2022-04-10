شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام: خدمات متميزة لقاصدات البيت العتيق خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، جهودا كبيرة ومتميزة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام، وذلك بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات والوحدات، وتكثيف جهودها لتتمكن القاصدات من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة، في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

تم تخصيص 20 بابًا لاستقبال القاصدات وتهيئةُ 34 مصلى نسائيا داخل وخارج المسجد الحرام، وإتاحة عدد 10 دورات مياه نسائية بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام، مؤكدة الالتزام بإجراءات التعقيم والنظافة وتوافرها، حيث يجري تعقيم وتطهير خمس مجمعات لدورات المياه على مدار الساعة يوميًا، مشيرة إلى أنه تم تزويد المصليات النسائية بعدد 566حافظة ماء زمزم لتلبية احتياجات القاصدات.

وهناك تنسيق كامل بين الفرق بالتناوب من حيث تسليم واستلام المهام، وتم فتح المصليات وتفويج الفرق القيادية في توسعة الملك فهد والتوسعة الشمالية وفتح الممرات، مع التشديد على متابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة، وتوجيهن بالسير ضمن الخطة اللحظية في حال طرأ تغيير، كذلك متابعة جميع المصليات النسائية داخل المسجد الحرام وخارجه إذا ما تمت إتاحتها لاستيعاب المصلين والمعتمرين.

كما استعدت الوكالة المساعدة للغات والترجمة لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام من خلال تقديم الخدمات للقاصدات بلغات مختلفة، وتفعيل جملة من المبادرات والبرامج، من أبرزها مبادرة (بلغتكم) والتي ستفعل داخل الأروقة النسائية عن طريق توزيع الباركود الخاص بمنصة منارة الحرمين القائمة، وكذلك توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة والتي تساعد القاصدة على سماع الخطبة مترجمة بلغتها.