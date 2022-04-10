تعرف على أحدث صيحة لإخفاء الهالات السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كرت مجلة "Instyle" أن "كريم BB" للعيون يمثّل أحدث صيحات عالم التجميل حالياً.



وأشارت إلى أنه يعد سلاحاً فعالاً للتخلص من الهالات السوداء مع العناية الجيدة بالبشرة تحت العين.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن كريم BBللعيون يعمل على تنشيط سريان الدم أسفل العين، ومن ثم القضاء على التورم بفضل احتوائه على مواد فعالة محفزة لسريان الدم مثل الحمم البركانية.

كما يعمل على تفتيح المواضع الداكنة بفضل احتوائه على جزيئات معدنية طبيعية عاكسة للضوء، والتي توفر تأثيراً أكثر طبيعية من الكونسيلر.

ومن ناحية أخرى، يحتوي كريم BB للعيون على مواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة في هذه المنطقة الحساسة للغاية مثل حمض الهيالورونيك، الذي يعمل على ملء الجلد تحت العين من ناحية ويقضي على التجاعيد الصغيرة.