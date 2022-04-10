كل ما تريد معرفته حول أهمية زيت الطحالب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

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يعتبر زيت الطحالب من أفضل أنواع الزيوت لجمال البشرة، حيث إنه يحارب الشيخوخة ويمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.



وقالت مجلة “Instyle” المجلة المعنية بالصحة والجمال إن زيت الطحالب غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B والمغنيسيوم والزنك.

وبفضل هذه المكونات يعمل زيت الطحالب على تجديد الخلايا ويحول دون تحلل الكولاجين، ما يساعد في القضاء على التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة ومظهرها المشدود، كما أنه يحارب شوائب البشرة كالبثور والبقع الصبغية وانسداد المسام.

ويعمل زيت الطحالب أيضا على ترطيب البشرة الجافة ويمنحها ملمسا مخمليا مفعما بالرقة والأنوثة، فضلا عن أنه يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي.