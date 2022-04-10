ما هي فوائد الرياضة لمرضى باركنسون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

باركنسون هو مرض يهاجم الجهاز العصبي تتمثل أعراضه في الارتعاش وتيبس العضلات وبطء الحركة واضطرابات المشي والكلام.



وأكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أهمية الحركة لمرضى باركنسون (الشلل الرعاش).

وأوضحت أن المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية على اختلاف أنواعها تساعد المرضى على الاحتفاظ ببعض المهارات الحركية لأطول وقت ممكن مثل القدرة على المشي والتوازن.

وأضافت الرابطة أنه على الرغم من أن أدوية الباركنسون تساعد على تخفيف المتاعب، إلا أنه ليس بمقدورها إيقاف تقدم المرض؛ لذا ينبغي دائما تدعيم العلاج الدوائي من خلال برنامج رياضي