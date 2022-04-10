شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى: التحالف مستمر فى دعم مجلس القيادة الرئاسى على الأصعدة كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأشاد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية، بالخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية .

وأوضح أن هذه الخطوة أجمع على دعمها المجتمع الدولي وتؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، مضيفا أن "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعارًا للمسؤولية الوطنية من شرائح المجتمع اليمني كافة".