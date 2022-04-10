شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن انتصارات العاشر من رمضان هي ملحمة وطنية وذكرى عزيزة على قلوب كل العرب حقق فيها الجيش المصري العظيم بطولات وتضحيات أعادوا من خلالها لمصر وللعرب عزتهم وكرامتهم واستردوا جزءا غاليا من أرض مصر "سيناء الغالية" وللأمة العربية شموخها.

جاء ذلك في تهنئة من رئيس البرلمان العربي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لنصر العاشر من رمضان .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يرحم شهداء النصر الذين سطروا بدمائهم الغالية أروع البطولات، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.