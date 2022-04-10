خبراء: محيط الخصر بنصف طولك الصيغة المثالية لصحة جيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هناك العديد من الصيغ السحرية عندما يتعلق الأمر بصحتنا. لكن أبسطها قد يكون الحفاظ على محيط الخصر لدينا بمقدار نصف طولنا.



هذه هي النصيحة الجديدة من مسؤولي الصحة لمكافحة البدانة. ووفقًا للخبراء، يرتبط وجود الكثير من الدهون حول منطقة الخصر بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب..

والآن، ولأول مرة تقول هيئة الرقابة الصحية في المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) في بريطانيا إنه يجب تشجيع الناس على قياس نسبة الخصر إلى الطول لديهم.

و قال الدكتور بول كريسب، من نيس، إن التوجيهات المحدثة كانت "طريقة بسيطة وفعالة" للأشخاص لإدارة صحتهم. وأضاف "وجدت لجنتنا أن الفائدة الواضحة لاستخدام نسبة الخصر إلى الطول هي أنه يمكن للأشخاص قياسها بأنفسهم بسهولة، وتفسير النتائج وطلب المشورة الطبية إذا كانوا في يواجهون أي خطر على صحتهم".

و تُصنف النسبة الصحية بين الخصر والطول على أنها 0.4 إلى 0.49. والنسبة من 0.5 إلى 0.59 تضع الناس في خطر متزايد للتعرض للمشاكل الصحية، بينما 0.6 أو أكثر يضعهم في أعلى المخاطر.

وهذا يعني أن المرأة التي يبلغ طولها 5 أقدام و 4 بوصات (164 سم) ومحيط خصرها 29 بوصة (73سم) سيكون لها نسبة صحية. لكن خصرها البالغ 32 بوصة (81 سم) سيدفعها إلى النطاق غير الصحي. وفي الوقت نفسه، فإن الرجل الذي يبلغ طوله 5 أقدام و 10 بوصات (182 سم) يكون في خطر متزايد على الصحة بخصر 36 بوصة (91 سم)، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.