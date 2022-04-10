شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثى تستهدف مدينة تعز بقصف مدفعى عنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع انفجارات عنيفة بمدينة تعز؛ إثر شن جماعة الحوثى قصفا مدفعيا على الأحياء السكنية في المدينة.

وقالت المصادر وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الأحد، إن أكثر من 4 قذائف دبابات ومدفعية سقطت على الأحياء السكنية في بئر باشا بمدينة تعز .

وتجدد جماعة الحوثي خرق الهدنة الأممية في مختلف الجبهات داخل اليمن، حيث بلغ إجمالي الخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بعد مضي أول أسبوع من الهدنة 676 خرقا بمختلف جبهات القتال في اليمن.