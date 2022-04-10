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الجزائر: لا وفيات بكورونا لليوم الـ17 على التوالى و5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الحصيلة اليومية لأرقام بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم السابع عشر على التوالي، وتسجيل ٦ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل مريض واحد للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

 

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٢٠ حالة، من بينها ٦ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣١٩ شخصا.

 

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٣ مرضى في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٣ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة، فيما سجلت ٥ ولايات ما بين حالة واحدة إلى ٩ حالات.

 

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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