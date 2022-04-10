شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت يؤكد حرص بلاده على تقديم كل دعم ومساندة للبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي حرص دولة الكويت الدائم على تقديم كل دعم ومساندة للأشقاء في لبنان وتحديدا في الجوانب الانسانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المبنى التابع لمركز سرطان الأطفال في لبنان.

وقال القناعي إن الشعب الكويتي سباق في تقديم المساعدة لأشقائهم وهو أمر طبيعي لدى أهل الكويت.

وأضاف أن ما تريده الكويت من لبنان أن يكون لبنانيا في عروبته وسياسته، موضحا أن الانتخابات النيابية المرتقبة الشهر المقبل شأن داخلي، مؤكدا ثقة الكويت فيما سمعته من وعود.