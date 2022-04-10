شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. سعيد يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويناقش مجموعة من المراسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس التونسى قيس سعيد، السبت بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة مجموعة من المراسيم.

وذكر بيان صادر اليوم عن الرئاسة التونسية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلى والديوانة وأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التى تعرف برخصة بئر عبد الله وملحقاتها.

كما ناقش الاجتماع مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التى تعرف برخصة جبيل وملحقاتها، ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون 22 لسنة 1971 المؤرخ فى 25 مايو 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجارى، إلى جانب مشروع أمر رئاسى يتعلق بإحداث المستشفى العسكرى الجامعى بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإدارى والمالى وبالمصادقة على هيكله التنظيمي.

وناقش البيان مشروع أمر رئاسى يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله، ومشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط الهيكل التنظيمى لشركة النقل بواسطة الأنابيب، ومشروع أمر رئاسى يتعلق بتنقيح واتمام الأمر 1386 لسنة 2000 المؤرخ فى 20 يونيو 2000 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.

كما ناقش الاجتماع مشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية للتحكم فى الطاقة، ومشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط التنظيم الإدارى والمالى وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، إلى جانب مشروع أمر رئاسى يتعلق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضى التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات الكرم والسيجومى والمدينة).