شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت يبحثان العلاقات الثنائية والإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفى اليوم السبت مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والتنسيق على المُستوى الدولي.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الوزيرين تبادلا التهانيّ بمُناسبة حلول شهر رمضان، مُتمنيين للشعبين السلام والأمان، كما تطرقا إلى الوضع الإقليميّ والدوليّ والتطورات في المنطقة، والتنسق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدوليَّة.

وناقش الوزيران مُستجدات الأزمة الأوكرانية، وتبعاتها على العلاقات الدولية وعلى الاقتصاد العالميّ وعن كيفيّة وأسلوب صنع القرارات الأمميَّة والمتعلقة بهذه الأزمة، مؤكدين أهميَّة متابعة الأحداث بدقة وعلى ضوئها بلورة المواقف المُشترَكة في المنظمات الدوليَّة، وكذلك أهميَّة حل المشكلات من خلال الحوار والمفاوضات.

وأعرب وزير الخارجية العراقي والكويتي عن سعادتهما بمُستوى التنسيق العاليّ بين بغداد ودول المنطقة، ومن بينها الدول الخليجيَّة.