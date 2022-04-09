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قصف إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا.. ودمشق تعلن التصدى للصواريخ

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القاهرة - سامية سيد - قال الجيش السوري، أن قوات الدفاع الجوي، تصدت لــ"عدوان إسرائيلى من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة فى المنطقة الوسطى".

وذكر مصدر عسكرى لـ"سانا" أنه فى حوالى الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلى عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط فى المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوى لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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