شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يوجه القوى السياسية باستكمال الاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت القوى السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية، والانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، إلى لغة الاتفاق والثقة والتعاون.

وقال الكاظمي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "نتعلم من شهداء العراق أن نتمسّك بالحق والموقف، ونتعلم منهم أن نكون الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات".

وأشار إلى أن بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحا، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها، بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم، مطالباً قوانا السياسية الوطنية باستكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية.

وتابع الكاظمي "علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم والعراق ليس بعيداً عن هذه الأزمات، وواجبنا حماية شعبنا من أي انعكاسات لهذه الأزمات"، داعيا كل القوى السياسية في مجلس النواب إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، دون تفريغه من محتواه.

كما دعا رئيس الوزراء العراقي إلى أن تكون القرارات السياسية بمستوى تطلعات شعبنا لأنه ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية طال انتظارها.

ميدانيا.. أعلنت شرطة محافظة السليمانية العراقية إصابة 14 شخصاً بانفجار مصنع حديد وقع في منطقة تانجرو القريبة من محافظة السليمانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم شرطة محافظة السلمانية سركوت أحمد قوله: إن "انفجارا وقع بمصنع حديد في منطقة تانجرو القريبة من محافظة السليمانية سبب إصابة 14 شخصاً".. مضيفا أن أسباب الانفجار لم تعرف إلى الآن، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.