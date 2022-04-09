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"عصابة الخردة" في الهند تنجح في تفكيك وسرقة جسر حديدي وزنه 500 طن

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت الشرطة الهندية السبت، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.

 

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

 

وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة ”فرانس برس“ إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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