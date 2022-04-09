شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفق وكالة "واس".

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق المحافظة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.