تعرف على دعاء اليوم الثامن من رمضان 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وفي الأيام الأولى من الشهر الكريم، بعد سبعة أيام، يكون العد التنازلي لانتهاء العشر الأوائل من رمضان قد اقترب، وفي تلك الأيام تكون الأدعية مرتبطة بالطاعات وطلب الخير الدائم، وأن يكون العمل الذي قدمه خلال الأيام الأولى من الشهر مقبولا عند الله.



ويستحب في دعاء 8 رمضان 1443 أن يكون الدعاء بهذه الصيغة "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ" لتكون الصيغة دعاء اليوم الثامن من رمضان.

وأثناء قراءة الجزء الثامن من القرآن يدرك المسلم ضرورة أن تكون لديه عقيدة سليمة صحيحة، مهما كانت العبادة بسيطة أو سهلة، لأن الأصل في كل الأعمال أن تكون مبنية على عقيدة ثابتة راسخة وليس مجردعادة اكتسبها.

وللمسلم أن يختار في دعاء ثامن يوم رمضان لنفسه ما يشاء من الأدعية، فيسأل الله في كل حين أن يرزقه ما يتمنى، وأن يحقق له ما يرجو، ويدعو لنفسه ولغيره من المسلمين، فمن شأن ذلك أن ينشر ألفة بين الناس، كما أن الدعوات بظهر الغيب يكون لها قبول أكبر وأسرع.

ورمضان من الشهور المحببة للمسلمين، ففيه بركة وخير ومضاعفة للثواب، كما ورد في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تحدثت عن الصيام وفضائله.

وينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الطاعات فيه، وأن ينبذ كل الأمور التي تغضب الله عز وجل، ليخرج من الشهر وقد قوي إيمانه، وزادت صلته بخالقه، ويكون هينا لينا في تعاملاته مع الناس ومجتمعه.