شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: المجلس الرئاسى يضم كل القوى والتوافقات اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، إن بلاده تدخل مرحلة مهمة بعد استكمال المشاورات برعاية مجلس التعاون الخليجى، مشيرًا إلى أن إحلال السلام يعتمد على مدى استسلام الحوثيين لأجندة إيران.

وأضاف عبد الملك - فى مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن قرار الرئيس السابق عبد ربه منصور هادى بنقل صلاحياته لمجلس القيادة كان مهما، مشيرا إلى أن حكومة الكفاءات نالت الثقة ككيان توافقى.



وأكد رئيس الوزراء اليمنى أن موضوع التغيير فى الحكومة سيكون قابلا للنقاش، لافتا إلى أن التغييرات التى تمت تساعد على استيعاب الجميع وتقوى الشرعية.



وأشار إلى أن المجلس الرئاسى يضم كل القوى والتوافقات اليمنية، موضحا أن هناك تحركات لإعادة تنظيم وهيكلة الجانبين الأمنى والعسكرى.



وتعهد عبد الملك بالعمل على تعزيز قدرة الحكومة لتلبية الطلب على المواد الغذائية، مشددا على أهمية الدعم السعودى والإماراتى الذى سيسهم فى دعم الاقتصاد.. داعيا دول الخليج للاستجابة العاجلة كما فعلت السعودية والإمارات.