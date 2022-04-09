دراسة: الكافيين يساعد اضطراب نقص الانتباه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اقترحت دراسة إسبانية جديدة إمكانية استخدام الكافيين بمقدار مخفّف في مقاومة آثار اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، مثل صعوبات التعلّم والتذكّر.



وقال الباحث خافيير فازكيز، من جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا: "الترسانة العلاجية للتخفيف من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه محدودة، وهناك درجة معينة من الجدل حول استخدام بعض أنواع الأدوية والمنشطات، خاصة أثناء الطفولة والمراهقة. ولهذا السبب من المفيد دراسة فعالية مواد أخرى مثل الكافيين".

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، استخدام المنبهات على المدى الطويل مثل دواء "ريتالين" آمن ومفيد لإدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أن البعض لا يتحمّل هذه الأدوية. ويختلف الكافيين عن المنشطات الأخرى في آلية عمله، ويمكنه أن يوفر بديلاً للمنشطات المستخدمة في علاج هذا الاضطراب.

ولا تقوم المنشطات بزيادة نشاط من لديهم هذا الاضطراب، وإنما إعادة تنظيم مستويات نواقل عصبية مثل الدوبامين، فيصبح تأثيرها مهدئاً.

وتشير الدراسة إلى قدرة الكافيين على تقليل الأعراض المتعلقة بالتحصيل المعرفي، وتحسين الأعراض المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في النماذج الحيوانية.

ويرجّح ذلك إمكانية استخدام الكافيين بمقدار مخفّف لإدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البشر. ويتطلّب ذلك مزيداً من البحث عن الجرعة المناسبة من الكافيين، وتأثيراتها الأخرى على النوم.