العراق ينفى ما تردد من أنباء تتعلق بغلق كافة المنافذ الحدودية للبلاد

القاهرة - سامية سيد - نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى تصريحاً منسوباً إلى أمينها العام يتعلق بغلق المنافذ كافة الحدودية فى العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "بعض وسائل الإعلام، تداولت تصريحاً منسوباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى حميد نعيم الغزى، مفاده، توجيهه بغلق المنافذ الحدودية كافة؛ لدعم المنتج الوطنى" .. موضحة أنه "فى الوقت الذى ننفى فيه هذا التصريح، نؤكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل بخط واحد مع توجهات الحكومة العراقية، وما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء، التى تدعم المواطن العراقى لمواجهة الأزمة الغذائية"، داعية وسائل الإعلام، إلى توخى الدقة فى تداول الأخبار، واستقائها من المنصات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يذكرأن، أعلنت قيادة عمليات بغداد، ضبط طائرة مسيرة "بدون طيار" و5 قنابل يدوية خلال العمليات الأمنية فى جانبى الكرخ والرصافة بالعاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أن "القوات المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من إلقاء القبض على 28 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط طائرة مسيرة (درون) وعدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة (بندقية، 16 مسدس، و5 قنابل يدوية).

وأضافت قيادة عمليات بغداد، أنه تم تسليم المطلوبين، والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.