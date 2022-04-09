شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار غاز بمنزل فى الجزائر إلى 10 قتلى و17 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 10 أشخاص مصرعهمم وأصيب 17 آخرون فى حادث انفجار الغاز بمنزل عائلى، وسط محافظة برج بوعريريج الجزائرية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بمصالح الدفاع المدني بالمحافظة الرائد على دحمان رابح اليوم، أن أسباب الانفجار الذى وقع في بناية مكونة من 3 طوابق يوم ، تعود إلى تسرب للغاز وأدى كذلك إلى تضرر عدد من البنايات المجاورة.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادث